18:15 10 января 2018 4

О Павле Юдине ничего не было слышно с осени 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Белоярского района Свердловской области Павел Юдин вернулся во власть. Он устроился на работу в министерство общественной безопасности Свердловской области. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте информационной политики губернатора.

В министерстве Юдин возглавил оперативный отдел. На этой должности он заменил Олега Торгашева. Комментировать его назначение в ведомстве отказались, переадресовав в департамент информационной политики. Сам новоиспеченный сотрудник министерства также не стал отвечать на вопросы «URA.RU». «До свидания», — сказал Павел Юдин, только услышав, что ему звонят журналисты.

Как ранее писало наше агентство, в Белоярке при Юдине неоднократно случались срывы отопительного сезона. В 2015 году прокурор Свердловской области Сергей Охлопков даже обращался к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой снять Юдина, из-за отсутствия отопления в Белоярке. Глава остался, но в отношении его подчиненного, руководителя МКУ «Отдел капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Вшивкова завели уголовное дело, по итогам которого он получил девять лет строгого режима.

Осенью прошлого года в Белоярском городском округе прошли выборы мэра, на которых Юдину не удалось переизбраться. Конкурсная комиссия не допустила его даже до финального голосования.