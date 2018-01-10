{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
Главные новости Свердловской области
18:15  10 января 2018 4

Скандальный экс-мэр свердловского города устроился на работу в самое закрытое министерство

Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Белоярский городской округ. Свердловская область, Белореченск , юдин павел
О Павле Юдине ничего не было слышно с осени 2017 годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Белоярского района Свердловской области Павел Юдин вернулся во власть. Он устроился на работу в министерство общественной безопасности Свердловской области. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте информационной политики губернатора.

В министерстве Юдин возглавил оперативный отдел. На этой должности он заменил Олега Торгашева. Комментировать его назначение в ведомстве отказались, переадресовав в департамент информационной политики. Сам новоиспеченный сотрудник министерства также не стал отвечать на вопросы «URA.RU». «До свидания», — сказал Павел Юдин, только услышав, что ему звонят журналисты.

Как ранее писало наше агентство, в Белоярке при Юдине неоднократно случались срывы отопительного сезона. В 2015 году прокурор Свердловской области Сергей Охлопков даже обращался к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой снять Юдина, из-за отсутствия отопления в Белоярке. Глава остался, но в отношении его подчиненного, руководителя МКУ «Отдел капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Вшивкова завели уголовное дело, по итогам которого он получил девять лет строгого режима.

Осенью прошлого года в Белоярском городском округе прошли выборы мэра, на которых Юдину не удалось переизбраться. Конкурсная комиссия не допустила его даже до финального голосования.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров