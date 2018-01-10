Губернаторы впервые посмотрели в глаза тем, кто завтра составит элиту страны

19:39 10 января 2018 0

Молодые люди готовы взять отвественность за страну на себя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках первого полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» власти встретились за круглым столом с представителями проектов платформы «Россия — страна возможностей». Говорили о том, как эффективней развивать бизнес в стране, а также о возможностях социальных лифтов для молодежи.

Во встрече участвовали представители 11 проектов платформы, в том числе победители студенческой олимпиады «Я — профессионал», руководитель портала бизнес-навигатора МСП, участники чемпионата по профмастерству «Молодые профессионалы („Ворлдскиллс Россия“)», школьники, проявившие себя в проекте «РДШ — территория самоуправления». С молодыми талантами на равных общались врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, в работе круглого стола приняла участие ректор РГСУ, член наблюдательного совета конкурса Наталья Починок, а также председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

«Вопрос развития человеческого капитала выходит на принципиально иной уровень, поэтому мы максимально заинтересованы в участии и в социальных, и в бизнес-проектах — молодежных и перспективных», — отметил Клычков. Он предположил, что власти Орловской области вскоре откажутся от практики традиционного распределения грантов. По его словам, подход к грантовой поддержке должен быть во «взаимосвязи с применением предприятия, финансирования самых нереализуемых идей, которые потом можно будет внедрять уже и на существующие производства, и в государственное управление».

Руководитель студенческой олимпиады «Я — профессионал», директор по взаимодействию с органами власти НИУ ВШЭ Валерия Касамара отметила, что проект задумывался для того, чтобы после окончания университета студенты смогли определиться с выбором. Например, поступить с помощью олимпиады без экзаменов в магистратуру или пройти стажировку на ведущих предприятиях страны.

Кроме того, представители круглого стола оценили успехи Всероссийского конкурса молодежных проектов. За последние несколько лет, как подчеркнул начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий, произошел настоящий прорыв. Сейчас в нем участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Недавно к конкурсу присоединились и представители творческой молодежи.

Отметим, что линейка проектов «Россия — страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.