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Главные новости Челябинской области
22:55  10 января 2018 0

«Еще не все потеряно». Челябинцы высмеяли игрушечные автозаки для детей. ФОТО

Преступников и их конвоиров можно вытаскивать из машины и садить обратноФОТО: telegram-канал «Кутикулы»

Челябинская фирма «ПК Форма» производит детские игрушечные автозаки. Судя по каталогу, одна из моделей называется «Полиция ДС». Об этом сообщает местный telegram-канал «Кутикулы».

В аннотации к игрушке указано, что это модель 2015 года. При этом в детском автозаке все по-взрослому. «Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Задняя дверь открывается, человечки вытаскиваются», говорится в инструкции. «То есть еще не все потеряно. Хороший сувенир», — иронизируют авторы telegram-канала.

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ФОТО: telegram-канал «Кутикулы»

Рита Теркина
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