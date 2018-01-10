Преступников и их конвоиров можно вытаскивать из машины и садить обратно
Челябинская фирма «ПК Форма» производит детские игрушечные автозаки. Судя по каталогу, одна из моделей называется «Полиция ДС». Об этом сообщает местный telegram-канал «Кутикулы».
В аннотации к игрушке указано, что это модель 2015 года. При этом в детском автозаке все по-взрослому. «Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Задняя дверь открывается, человечки вытаскиваются», говорится в инструкции. «То есть еще не все потеряно. Хороший сувенир», — иронизируют авторы telegram-канала.
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