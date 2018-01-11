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Главные новости Курганской области
12:13  11 января 2018 4

Водитель автобуса в Кургане проехал на «красный» и ранил четырех человек. ФОТО

Водитель «Тойоты» получил ранения осколками стеклаФото из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В Кургане — новое ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ, при котором пострадали четыре человека. Виновником стал водитель автобуса, который выехал на красный свет, сообщили «URA.RU» сотрудники пресс-службы в городском отделе ГИБДД.

«Был изъят видеорегистратор, на записи видно, что автобус выехал на запрещающий сигнал светофора», — уточнила сотрудница пресс-службы управления ГИБДД Елена Ковалева.

Авария произошла в среду, 10 января, на перекрестке улиц Карбышева —С алавата Юлаева в 13.50. В результате пострадали водитель автомобиля Toyota Corolla (осколками ему изрезало лицо) и три пассажирки автобуса. У двух из них ушибы, третья получила травму, но от госпитализации отказалась.

В Кургане в 2017 году отмечен всплеск аварий с маршрутными автобусами, их количество увеличилось вдвое, в результате несколько десятков человек пострадали, трое погибли.

Татьяна Жаткина
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