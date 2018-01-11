16:11 11 января 2018 0

Стрит-арт, заинтересовавший американцев, появился в Тюмени этой зимой Фото: сообщество «ВКонтакте» «PTRK»

Издание о современном искусстве из Сан-Франциско (США) Juxtapoz Art & Culture Magazine опубликовало заметку о необычном стрит-арт-проекте, который создал уроженец Шадринска Слава ПТРК. Художник стилизовал окна старинного деревянного дома в Тюмени под современные гаджеты.

В публикации на juxtapoz.com отмечается, что Слава ПТРК, знакомый иностранной аудитории по фестивалю Nuart, в своем проекте Windows To The World транслирует идею прогресса через соединение традиционной русской архитектуры с элементами мобильных технологий.

Художник превратил окна старинного дома в современные гаджеты Фото сообщества «ВКонтакте» «PTRK»

Автор заметки описывает идею художника как попытку представить смартфоны и планшеты современным «окном в мир». Творец объединяет «прошлое и будущее», «общее и частное», используя фанерные наличники, краски и стикеры в виде иконок мобильных приложений.

Яркий стрит-арт появился на доме на пересечении улиц Володарского и Дзержинского в Тюмени в декабре прошлого года по инициативе парка «Россия — моя история».

Автор композиции Слава ПТРК, который сейчас живет и работает в Москве, родился в Зауралье. Долгое время художник также жил в Екатеринбурге: одним из самых известных его проектов является «Уличная грязь» — Слава ПТРК нарисовал портреты бездомных на листах ДВП грязью с земли. Он же разместил знаменитую табличку «Грязьбург» на въезде в город весной 2016 года.