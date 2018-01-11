{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
21:33  11 января 2018 1

Американские военные будут следить за россиянами в соцсетях

Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, интернет, социальные сети, соцсети, telegram
Сообщения пользователей соцсетей окажутся «под колпаком» армии СШАФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Армия США планирует мониторить русскоязычные посты в мировых социальных сетях и влиять на их авторов с помощью специальных ботов. Американские военные уже разместили соответствующий тендер на разработку программного обеспечения.

Программа должна будет переводить на английский материалы с нескольких языков, пишет RT. Среди них — арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский. К задачам бота также относится анализ аудитории и эмоциональной окраски самих сообщений. Программа будет способна определять, «можно ли повлиять на данную конкретную аудиторию на основе полученных чувств», говорится в условиях тендера.

Как уже сообщало «URA.RU», Минобороны намерено запретить российским военным публиковать в интернете фотографии, видео, данные геолокации и другую информацию, по которой кто-либо может установить ведомственную принадлежность или местонахождение солдата. Ранее подобный запрет был введен для сотрудников целого ряда силовых ведомств РФ.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров