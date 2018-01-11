Американские военные будут следить за россиянами в соцсетях

21:33 11 января 2018 1

Сообщения пользователей соцсетей окажутся «под колпаком» армии США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Армия США планирует мониторить русскоязычные посты в мировых социальных сетях и влиять на их авторов с помощью специальных ботов. Американские военные уже разместили соответствующий тендер на разработку программного обеспечения.

Программа должна будет переводить на английский материалы с нескольких языков, пишет RT. Среди них — арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский. К задачам бота также относится анализ аудитории и эмоциональной окраски самих сообщений. Программа будет способна определять, «можно ли повлиять на данную конкретную аудиторию на основе полученных чувств», говорится в условиях тендера.

Как уже сообщало «URA.RU», Минобороны намерено запретить российским военным публиковать в интернете фотографии, видео, данные геолокации и другую информацию, по которой кто-либо может установить ведомственную принадлежность или местонахождение солдата. Ранее подобный запрет был введен для сотрудников целого ряда силовых ведомств РФ.