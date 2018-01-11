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12 января 2018
11 января 2018
22:02  11 января 2018 4

Во время избирательной кампании Собчак застукали с миллиардером на Бали. ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, собчак ксения
Сама «кандидат против всех» все отрицаетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Музыкант Андрей Алексин опубликовал в Instagram снимок баллотирующейся в президенты Ксении Собчак. Фото сделано на Бали в пятизвездочном отеле. В соцсетях сообщают, что Собчак проводит там корпоратив для миллиардера Александра Рослякова.

«Ксения Анатольевна наш кандидат!!!», — подписал снимок музыкант, сопроводив его хэштегами #собчакпрезидент #ксенияанатольевна#бали. Подписчики отреагировали на снимки отрицательно. «Да у Паси Бог Россию Матушку от таких кандидатов»; «Проголосовать за Собчак-равносильно предательству России!»; «Малайцев агитирует и интригует своей „содержательной программой“», — пишут в комментариях пользователи.

На нападки Собчак ответила в Instagram: «Никаких корпоративов я не веду, собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, — веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам», — написала кандидат в президенты, сопроводив текст снимком из самолета.

На этой неделе Центризбирком опубликовал данные о размерах избирательных фондов каждого из кандидатов. Самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин уже собрал максимальные 400 млн рублей, тогда как в фонде Собчак было 19,4 млн рублей, отмечают «Ведомости»

Артем Косых
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