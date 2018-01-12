На Ямале избирателям дали указание, как голосовать на выборах президента

Свыше четырех тысяч 18-летних жителей ЯНАО впервые смохет проголосовать за президента РФ в марте, сообщил ямальский избирком. Силами территориальных избирательных комиссий проводится разъяснительная работа со всеми категориями избирателей, в том числе с молодыми людьми, впервые получившими право голоса, рабочими коллективами и людьми с инвалидностью. По данным на осень 2017 года, голосовать на Ямале могли 363 тысячи жителей.
Сегодня, 12 января, — крайний срок для выдвижения кандидатов на пост президента РФ политическими партиями. ЦИК получила заявки от 14 политических партий, в том числе от ЛДПР и «Яблока», традиционно представивших в качестве кандидатов своих лидеров Владимира Жириновского и Григория Явлинского, «Гражданской инициативы», выдвинувшей Ксению Собчак, «Монархической партии» с кандидатом Антоном Баковым, КПРФ с кандидатом Павлом Грудининым, партии «Добрых дел» с кандидатом Екатериной Гордон.
На сегодня только один кандидат прошел все необходимые регистрационные процедуры — Владимир Жириновский от партии ЛДПР, который уже начал вести свою агитационную кампанию.
Пункты сбора подписей за Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ, развернутые по всей стране в торговых центрах, на Ямале открыты пока только в Новом Уренгое. Такой формат предпочел избирательный штаб Путина, в том числе для наглядной агитации. Для этого привлечено движение «Волонтеры Победы», возглавляемое Ольгой Амельченковой, которой политологи предрекали должность сопредседателя штаба Владимира Путина. Но выбор будущего кандидата в президенты РФ в итоге пал на руководителя «КамАЗа» Сергея Когогина, главу сочинского центра для одаренных детей «Сириус» Елену Шмелеву и руководителя Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии Александра Румянцева.