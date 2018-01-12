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12 января 2018
11 января 2018
10:57  12 января 2018 4

Куйвашев осек своего представителя в Совете Федерации, использовав необычную для губернатора оценку. Все ради защиты проекта сноса телебашни

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025. Екатеринбург , куйвашев евгений
Губернатор призвал жителей не переживать и позволить центру города стать еще красивееФото: Анна Майорова © URA.RU

На месте недостроенной телебашни в Екатеринбурге появится «огромный комплекс с новой ледовой ареной». Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор назвал это историческим событием и поспешил успокоить жителей, которые привыкли видеть недострой в центре города.

«В этом году в Екатеринбурге произойдет историческое событие — застройщик собирается снести недостроенную телебашню. Я знаю, что вокруг этого решения много споров и дискуссий. Мы не один год обсуждали, что делать с башней, последовательно шли к решению этой застарелой проблемы. Потратили большие средства на выкуп башни и земли вокруг нее у федерации, нашли серьезного и ответственного инвестора (УГМК), который готов потратить немалые средства на строительство здесь огромного комплекса с новой ледовой ареной. Свердловская область станет владельцем 40% нового комплекса, то есть потраченные на выкуп деньги вернутся к нам имуществом», — написал глава области на своей странице в Instagram.

Куйвашев сказал, что знает, что многие горожане росли рядом с башней и привыкли к ней, но это не повод портить центр города. «Выражу свое мнение: все-таки это нелепо — иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем», — пояснил он. В Сети уже начали появляться первые комментарии. «Я согласен!.. Не поверю, пока забором не огородят под стройку!.. А укоротить её и в комплексе использовать нельзя?» — написали горожане.

Ранее против сноса телебашни выступал представитель губернатора в Совете Федерации Эдуард Россель. В последние дни 2017 года общественники обратились к Куйвашеву с просьбой сохранить исторический объект. Они напомнили областному главе, что он называл башню точкой роста на карте города.

Иван Антонов
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