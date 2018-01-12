Третьяк пришел в восторг от формы курганских хоккеистов. ФОТО

10:59 12 января 2018 0

Владислав Третьяк (в центре) оценил форму для турнира «Русская классика» Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил губернатора Курганской области Алексея Кокорина за решение провести в Зауралье хоккейный праздник «Русская классика». Подробности турнира раскрыли на встрече в Москве, сообщает пресс-служба правительства области.

«Русская классика» пройдет в Кургане с 26 по 28 января. Ожидается, что турнир соберет около трех тысяч болельщиков. Главным событием станет матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги на открытом льду между «Зауральем» и тюменским «Рубином». Игра состоится 28 января на курганском стадионе «Центральный». 26 января в Ледовом дворце имени Парышева встретятся команды «Легенды хоккея» и «Курганстальмост», а 27 января на открытом льду центрального стадиона сыграют правительство Курганской области и руководители клубов ВХЛ.

Первый заместитель губернатора Курганской области, президент хоккейного клуба «Зауралье» Сергей Пугин, представил журналистам форму участников «Русской классики». За основу для команды «Зауралье» взят дизайн обмундирования курганских хоккеистов 2002—2003 годов. Владислав Третьяк пришел от нее в восторг.

«Мы давно хотели провести „Русскую классику“. Для этого у нас есть все основания. Ведь клуб „Зауралье“, в прошлом — „Мостовик“, начал свой хоккейный путь во второй лиге и играл на открытом воздухе. Еще в то время на матчи собиралось порядка 4 тысяч зрителей, несмотря на то что на улице было 20 градусов мороза. Думаю, что и сейчас мы проведём „Русскую классику“ на высшем уровне» — отметил Сергей Парышев, исполнительный директор предприятия «Курганстальмост» — генерального спонсора команды «Зауралье».