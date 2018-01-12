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12 января 2018
Главные новости Москвы
13:16  12 января 2018 1

«Звезда приехала!» Куклу-оберег россиян показали на выставке в Гонконге. ФОТО

Галамартовна демонстрировала куклу-оберег иностранцамФото: «Галамарт»

Кукла-оберег «Народная бабуля», представлявшая Россию на главной Международной ярмарке игрушек и игр The 44th HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair, покорила Китай. Выставка проходила с 8 по 11 января в Гонконге. Это крупнейшая в Азии и вторая по величине в мире выставка детских игрушек, демонстрирующая новинки и последние тенденции отрасли.

Игрушечная музыкальная бабуля уникальна: она умеет раздавать мудрые советы, петь частушки и говорить пословицы — настоящее историческое сокровище и русское достояние. В арсенале куклы десятки таких изречений. Помимо прочего, Баба-Яга является символом семейного благосостояния и хранительницей домашнего очага, а также просто детской забавой. Отмечается, что кукла-оберег очень понравилась иностранцам, особенно гостям из славянских стран (Польша, Чехия, Украина, Белоруссия). Для них этот персонаж является одним из основных героев сказок и народного фольклора.

«Такого вы нигде не увидите. Русская звезда приехала, Russian Super Hero!» — рассказала на мероприятии Баба-Яга Галамартовна про куклу-двойника. Во время мероприятия она вместе с внучками-близняшками общалась с посетителями, дарила им фирменные футболки и значки и даже каталась на гироступе, чем удивила гостей международной ярмарки и произвела настоящий фурор.

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Российская сторона смогла впечатлить иностранцев Фото: «Галамарт»

Ксения Томашова
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