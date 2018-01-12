Департамент здравоохранения ХМАО не продлил контракт с главврачом Нижневартовской городской больницы (оказывает населению акушерско-гинекологическую помощь) Светланой Золотухиной, возглавлявшей учреждение более 15 лет. С начала января медик более не руководит больницей. Соответствующие документы правительства, подтверждающее решение, имеются в распоряжении «URA.RU». Временно исполняющим обязанности главного врача назначена его заместитель Лариса Чучалина.
Официально причина отставки не объясняется, однако источники агентства в медицинском сообществе Нижневартовска связывают решение с намерением Золотухиной открыть частный бизнес в сфере пластической хирургии. По этой версии, ряд аналогичных услуг неофициально ранее оказывался сотрудниками больницы. Другой инсайдер указывает, что бессменный главврач учреждения пала жертвой интриг в кругу медиков.
Сама Светлана Золотухина в разговоре с «URA.RU» подтвердила факт своего ухода с должности, однако сведения об амбициях в пластической хирургии опровергла.
«У меня закончился контракт. Мне надлежало освободить должность главного врача. В настоящее время я не работаю. Никакой частной клиники открывать не планирую. Для этого есть молодые доктора. Хотят этим заниматься — пусть открывают», — комментирует медик.
Светлана Золотухина, ранее имевшая мандат депутата городского собрания, в политической тусовке ХМАО считается представителем старой управленческой команды экс-мэра Нижневартовска Бориса Хохрякова. С приходом на пост главы города Василия Тихонова был задан тренд на омоложение кадров. Ранее градоначальник кардинально обновил состав мэрии, заменив на постах всех ключевых заместителей, руководителей департаментов и управлений.