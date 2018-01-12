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12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
15:33  12 января 2018 0

В больнице Югры уволен бессменный главврач. Его заподозрили в незаконных пластических операциях

Депутатская комиссия. Дума. Администрация. Нижневартовск., чабанец лилия, золотухина татьяна
Светлана Золотухина ранее занимала пост депутата местной думыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Департамент здравоохранения ХМАО не продлил контракт с главврачом Нижневартовской городской больницы (оказывает населению акушерско-гинекологическую помощь) Светланой Золотухиной, возглавлявшей учреждение более 15 лет. С начала января медик более не руководит больницей. Соответствующие документы правительства, подтверждающее решение, имеются в распоряжении «URA.RU». Временно исполняющим обязанности главного врача назначена его заместитель Лариса Чучалина.

Официально причина отставки не объясняется, однако источники агентства в медицинском сообществе Нижневартовска связывают решение с намерением Золотухиной открыть частный бизнес в сфере пластической хирургии. По этой версии, ряд аналогичных услуг неофициально ранее оказывался сотрудниками больницы. Другой инсайдер указывает, что бессменный главврач учреждения пала жертвой интриг в кругу медиков.

Сама Светлана Золотухина в разговоре с «URA.RU» подтвердила факт своего ухода с должности, однако сведения об амбициях в пластической хирургии опровергла.

«У меня закончился контракт. Мне надлежало освободить должность главного врача. В настоящее время я не работаю. Никакой частной клиники открывать не планирую. Для этого есть молодые доктора. Хотят этим заниматься — пусть открывают», — комментирует медик.

Светлана Золотухина, ранее имевшая мандат депутата городского собрания, в политической тусовке ХМАО считается представителем старой управленческой команды экс-мэра Нижневартовска Бориса Хохрякова. С приходом на пост главы города Василия Тихонова был задан тренд на омоложение кадров. Ранее градоначальник кардинально обновил состав мэрии, заменив на постах всех ключевых заместителей, руководителей департаментов и управлений.

Эльдар Булатов
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