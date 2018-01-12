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Главные новости Курганской области
15:35  12 января 2018 0

Захваченной военными у курганцев землей займется общественная палата РФ. После публикации «URA.RU»

Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, кпп, зона досмотра
Минобороны застроило участок, а платят за него простые людиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спорную ситуацию с земельным участком земли в Щучье Курганской области, на котором войсковая часть построила очистные сооружения, будет рассмотрен на комиссии в Общероссийской общественной палате (ОПРФ). Об этом «URA.RU» сообщил курганский региональный представитель центра общественного контроля ЖКХ Иван Камшилов, который сейчас готовит материалы к заседанию, которое запланировано на 5 февраля.

Жители Щучье жаловались, что у них захватили землю около 10 лет назад, при этом за участки они продолжают платить налоги. Справедливости они не смогли добиться даже с помощью суда. «Выяснилось, что такие проблемы не только у нас, но и других регионах», — отметил Камшилов.

Жители Щучанского района рассказали «URA.RU», что после публикации на сайте областная прокуратура поручила местным специалистам провести проверку. Владельцы участков надеются, что ситуация сдвинется с мертвой точки.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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