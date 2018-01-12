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12 января 2018
16:45  12 января 2018 0

Глава тюменского завода «увел» у государства 23 миллиона. Компания работала с «Газпромом» и «Роснефтью»

Клипарты. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
Газпром — основной заказчик ООО «Базовое машиностроение»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дело бывшего гендиректора ООО «Базовое машиностроение» об уклонении от уплаты налогов передано в суд. Топ- менеджер предприятия «скрыл» 23 млн рублей, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области.

По версии следствия, гендиректор тюменского предприятия передал своему главному бухгалтеру фиктивные договоры о разработке конструкторской документации, счета-фактуры и акты сдачи-приёма. Их выставила курганская фирма-контрагент за якобы выполненные работы. Главный бухгалтер, не зная о подложном характере документов, отразил их в налоговых декларациях. Это позволило организации в 2012—2013 годах не платить 23 млн рублей в качестве налога на прибыль и НДС.

Региональная прокуратура обвинила руководителя «Базового машиностроения» по ст. 199 УК РФ п. «б» ч. 2 (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело передано в городской суд Тюмени. Гендиректору грозит до 6 лет лишения свободы.

«Базовое машиностроение» — это многопрофильное научно-производственное предприятие, созданное в 2006-м году. Предприятие разрабатывает и производит комплектующие и узлы газотурбинной техники, компрессорного и иного оборудования. Основные заказчики — «Газпром» и «Роснефть».

Рита Теркина
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