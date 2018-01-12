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13 января 2018
12 января 2018
21:00  12 января 2018 3

Доверенные лица Путина, кандидат-олигарх от КПРФ, Жириновский попросил депутатов скинуться. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Заседание ВЦИК. Москва, жест рукой, грудинин павел
У кандидата от КПРФ нашли миллионы в банках на ЗападеФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Центризбирком России ознакомился со списком доверенных лиц Владимира Путина — всего более пятисот человек. Среди уральцев, которым доверился президент, есть профессиональный военный, живая легенда Самотлора и даже модель в инвалидной коляске.

ЦИК также зарегистрировал второго кандидата в президенты — им стал олигарх от КПРФ Павел Грудинин. Заседание стало особенно интересным, когда один из представителей ЦИК начал зачитывать информацию о счетах Грудинина в австрийских банках. Коммунист-миллионер, как оказалось, обладал акциями на миллиарды рублей. Показывать их Центризбиркому Грудинин не стал.

Центробанк разработал новые правила для страховщиков-нарушителей. Теперь им запретят возмещать автомобилистам убытки по ОСАГО ремонтом.

Курганские учителя, которых оставили без денег, получили реакцию на свое обращение к Путину. Правда, немного не ту, которую ожидали. К педагогам наведались полицейские и чиновники с проверкой.

У уральского майора, которая «прославилась» полуголыми фотографиям с алкоголем в руках, появился конкурент. Аморальными снимками в соцсетях «отметился» ее коллега, также живущий в Алапаевске.

Жириновский попросил депутатов скинуться по миллиону ему на выборы. Владимир Вольфович озвучил крайний срок, а с уклонистами пообещал разобраться 20 марта — в качестве главы государства.

Президент «сдует пыль со статуса Путинграда», вокруг одного из уральских атаманов разгорелся «педофильский» скандал, а прокурорам запретили гулять в ресторанах. Мы приготовили новые, первые в этом году слухи о лучших людях России.

Кирилл Егоров
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