23:00 12 января 2018 0

На территории Верхней Синячихи построят новую линию электропередач Фото: depositphotos.com

«Облкоммунэнерго» приступило к исполнению плана модернизации системы электроснабжения поселка Верхняя Синячиха. Первым шагом стало обслуживание двух трансформаторных подстанций, одна из которых находится на территории местного металлургического завода-банкрота.

В дальнейшем энергетики планируют построить новую пятикилометровую линию электропередачи, распределительный пункт и исключить из схемы «слабое звено» — старую подстанцию металлургического предприятия. Отмечается, что персонал подстанции уже перешел в штат «Облкоммунэнерго».

«Проблемы на предприятии сказались и на энергетическом объекте — работники жаловались на нестабильную зарплату, а электрооборудование было вконец изношено. За объектом 60-х годов постройки по сути дела никто не следил. Под угрозой отключения оказались школы, детсады, очистные сооружения. Но теперь ситуация меняется», — сообщил начальник Алапаевского района коммунальных энергетических систем (РКЭС) АО «Облкоммунэнерго» Андрей Хоробрых.