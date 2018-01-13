03:37 13 января 2018 0

Бизнесмены якобы пытаются договориться с Вашингтоном Фото: depositphotos.com © URA.RU

Некоторое российские олигархи, узнав о подготовке Минфином США нового санкционного списка, начали избавляться от активов за рубежом, а также пытаться «договориться» с Вашингтоном.

Активность, как рассказали Bloomberg два знакомых с ситуацией источника, проявляют те бизнесмены, которые считают, что, вероятнее всего, попадут в список приближенных к президенту России Владимиру Путину российских олигархов.

Некоторые из таких проводят «стресс-тесты», чтобы попытаться оценить возможные последствия от санкций, другие — распродают активы, а кто-то вовсе пытается повлиять на ситуацию. По словам бывшего сотрудника Госдепартамента Дэна Фрида, некоторые бизнесмены обратились к экс-сотрудникам Минфина и Госдепа, которые занимались санкциями, с просьбой помочь не оказаться в итоговой редакции списка.

Кроме того, по некоторым данным, нашлись и те, кто с той же целью якобы уже послал в Вашингтон своих доверенных лиц.

Накануне Министерство финансов США заявило, что ведомство продолжает работать над санкциями в отношении России. Представители ведомства, как напоминает Nation News, не стали раскрывать сферы и людей, которых коснутся новые ограничения. Как удалось выяснить СМИ, в черный список могут попасть сотни близких к Кремлю россиян.