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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
03:37  13 января 2018 0

Российские олигархи срочно распродают активы в США. Некоторые пытаются договориться с Вашингтоном

США, комета,метеор,сирия, правительство, вашингтон, флаг сша, здание капитолия, капитолийский холм
Бизнесмены якобы пытаются договориться с ВашингтономФото: depositphotos.com © URA.RU

Некоторое российские олигархи, узнав о подготовке Минфином США нового санкционного списка, начали избавляться от активов за рубежом, а также пытаться «договориться» с Вашингтоном.

Активность, как рассказали Bloomberg два знакомых с ситуацией источника, проявляют те бизнесмены, которые считают, что, вероятнее всего, попадут в список приближенных к президенту России Владимиру Путину российских олигархов.

Некоторые из таких проводят «стресс-тесты», чтобы попытаться оценить возможные последствия от санкций, другие — распродают активы, а кто-то вовсе пытается повлиять на ситуацию. По словам бывшего сотрудника Госдепартамента Дэна Фрида, некоторые бизнесмены обратились к экс-сотрудникам Минфина и Госдепа, которые занимались санкциями, с просьбой помочь не оказаться в итоговой редакции списка.

Кроме того, по некоторым данным, нашлись и те, кто с той же целью якобы уже послал в Вашингтон своих доверенных лиц.

Накануне Министерство финансов США заявило, что ведомство продолжает работать над санкциями в отношении России. Представители ведомства, как напоминает Nation News, не стали раскрывать сферы и людей, которых коснутся новые ограничения. Как удалось выяснить СМИ, в черный список могут попасть сотни близких к Кремлю россиян.

Сергей Демин
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