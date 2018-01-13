Украине предрекли новый «майдан» в 2019 году

Если президент Украины Петр Порошенко не выполнит своих обещаний относительно борьбы с коррупцией, в 2019 году в стране может произойти новый «майдан». Таким мнением поделился с журналистами старший научный сотрудник исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне Дайан Фрэнсис.
Ранее, напомним, глава государства внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании в стране Высшего антикоррупционного суда. Документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей, а также прозрачность их набора.
«У Порошенко заканчивается время. Антикоррупционный суд должен заработать вовремя для вынесения решения и осуждения, по меньшей мере, трех громких дел, возбужденных Национальным антикоррупционным бюро Украины до весенних выборов 2019 года. Другие реформы должны быть завершены в начале этого года», — приводит РИА «Новости» слова Фрэнсиса, добавив, что если этого не случится, то Украину ждет еще один уличный протест, который в преддверии выборов получит «массовую международную поддержку».