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13 января 2018
Главные новости Москвы
05:53  13 января 2018 2

Украине предрекли новый «майдан» в 2019 году

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петру Порошенко стоит позаботиться о выполнении своих обещанийФото: пресс-служба президента Украины

Если президент Украины Петр Порошенко не выполнит своих обещаний относительно борьбы с коррупцией, в 2019 году в стране может произойти новый «майдан». Таким мнением поделился с журналистами старший научный сотрудник исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне Дайан Фрэнсис.

Ранее, напомним, глава государства внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании в стране Высшего антикоррупционного суда. Документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей, а также прозрачность их набора.

«У Порошенко заканчивается время. Антикоррупционный суд должен заработать вовремя для вынесения решения и осуждения, по меньшей мере, трех громких дел, возбужденных Национальным антикоррупционным бюро Украины до весенних выборов 2019 года. Другие реформы должны быть завершены в начале этого года», — приводит РИА «Новости» слова Фрэнсиса, добавив, что если этого не случится, то Украину ждет еще один уличный протест, который в преддверии выборов получит «массовую международную поддержку».

Сергей Демин
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