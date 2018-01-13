Россияне раскритиковали депутатов Госдумы за сырые законы и равнодушие

Основными недостатками Госдумы как органа власти россияне считают отсутствие самостоятельности [51%], отсутствие должного внимания к острым проблемам населения [59%] и принятие сырых законов [68%]. Такие данные следуют из материалов исследования ВЦИОМ.
Отдельным блоком по итогам опроса поставлен вопрос о «коррекции имиджа депутатов», пишет «Коммерсант». 66% опрошенных россиян назвали главной проблемой парламентария его недоступность для населения, а 60% считают, что депутаты недостаточно заинтересованы в защите простого человека. ВЦИОМ рекомендовал представителям нижней палаты демонстрировать, что у них нет материальных интересов в принимаемых законах, а также обосновывать актуальность законопроектов.
Тем не менее, большая часть опрошенных [60%] высказала мнение, что депутаты выполняют важную для страны работу, а доля тех, кто отметил помощь Госдумы населению, выросла с августа по декабрь с 33 до 40%. Правда, по мнению социологов, такой рост мог стать следствием «мер по поддержке семьи», предложенных президентов России.