08:02 13 января 2018 9

Эдгард Запашный предложил российским спортсменам выступить в форме спортсменов СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор московского цирка Эдгард Запашный предложил отправить российских спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею в форме СССР. Идею знаменитый дрессировщик подал в своем аккаунте Instagram.

Запашный разочарован тем, что россиян заставляют выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, в связи с этим он предложил разместить символику СССР на форме РФ. «Давайте напишем СССР, ведь страны такой нет, придраться не к чему, это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского союза. Самое главное, что больше, чем современную Россию, боялись только Советского союза. Так и пускай дрожат дальше!» — заявляет в видео Запашный.

Большинство подписчиков инициативу дрессировщика поддержали, однако есть и те, кому идея не пришлась по душе. «Просто маразм, как можно такое вообще предлагать? Россию, многие страны из бывшего СССР просто ненавидят, как это вообще возможно не пойму?! Когда Сократу было 6 лет, он одну умную вещь сказал, самое легко, это советы давать! Почему многие так хотят, чтобы нас боялись? В том числе и Запашный. В чем тут гордость? Может лучше гордиться медициной, образованием, пенсией, уровнем жизни и ее продолжительностью? Был лучшего мнения об этом дрессировщике», — пишут комментаторы.

5 декабря Международный Олимпийский комитет (МОК) запретил сборной России участвовать в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. допуск к соревнованиям будут иметь только «чистые спортсмены» и выступать они должны под нейтральным флагом и в форме без символики РФ. 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать поездке наших спортсменов на Олимпиаду, так как для каждого спортсмена Игры имею огромное значение, напоминает информагентство Nation News. При этом лидер страны отметил, что решение МОК об отстранении российской сборной было неправомерным.

Позже стало известно, что производители одежды для олимпийцев, разработали российским спортсменам форму, на которой отсутствуют российский триколор, герб, а вместо этого поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia), пишет RT.

Накануне американская компания Gracenote представила медальный прогноз на Олимпиаду. Российским спортсменам в Южной Корее предрекли 19 медалей, что соответствует шестому месту в медальном зачете.