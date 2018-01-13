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Главные новости Челябинской области
10:15  13 января 2018 6

Челябинские коммунальщики посыпают тротуары песком верхом на ледянке. ВИДЕО

Погода. Снег. Грязь Челябинск., дворник
Дворники объединяются, чтобы победить гололедФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске дворники проявили находчивость в посыпке тротуаров песком. Жительница Металлургического района сняла на видео, как один из напарников везет другого на ледянке, при этом второй дворник обильно посыпает дорожку реагентами.

Видео поделилась челябинка, которая стала свидетелем происходящего. «Вид из окна», — коротко прокомментировала женщина увиденное. Пользователи соцсетей шутят, что у дворников появились свои «нанотехнологии» в борьбе с гололедом.

Как пишет челябинский телеканал «Первый областной», во время снегопадов дорожные службы Челябинска своевременно провели уборку, снег вывозился на два специальных полигона, определенных городскими властями.

Нина Калинина
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