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13 января 2018
Главные новости Москвы
12:58  13 января 2018 0

Морякам с Сахалина выплатили долги по зарплате после обращения к Путину

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
В 2017 году профсоюз помог морякам вернуть порядка 51 млн рублей долга по зарплатеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Морякам судов южно-сахалинской компании «Вип Строй Холдинг» полностью выплатили все долги по зарплате. Об этом сказал председатель дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов и добавил, что жалоба Путину была подана в июне 2017 года, сообщает РБК.

По словам Суханова, после вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию президента России было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании. После этого долги по зарплате перед моряками были погашены.

В общей сложности за 2017 год Дальневосточный профсоюз помог морякам вернуть более 900 $ тыс. долларов (почти 51 млн рублей) долга по зарплате. Всего за год инспекторы профсоюза посетили экипажи 85 судов, заходивших в порты региона.

Виктор Жуков
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