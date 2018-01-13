Морякам с Сахалина выплатили долги по зарплате после обращения к Путину

Морякам судов южно-сахалинской компании «Вип Строй Холдинг» полностью выплатили все долги по зарплате. Об этом сказал председатель дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов и добавил, что жалоба Путину была подана в июне 2017 года, сообщает РБК.
По словам Суханова, после вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию президента России было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании. После этого долги по зарплате перед моряками были погашены.
В общей сложности за 2017 год Дальневосточный профсоюз помог морякам вернуть более 900 $ тыс. долларов (почти 51 млн рублей) долга по зарплате. Всего за год инспекторы профсоюза посетили экипажи 85 судов, заходивших в порты региона.