Юморист Максим Галкин опубликовал видео из спортзала. Он показал, как осваивает тренажеры и высмеял свое физическое состояние.
«Спустя полгода после того, как я обновил абонемент, через три месяца после того, как я решил пойти на тренировку, после пяти отмен я наконец-то решил позаниматься. Надолго ли меня хватит? Конечно нет!», — признался он на записи в Instagram, после чего принялся выполнять упражнения. Позже он пожаловался тренеру: «Человек я уже немолодой».
Фанаты артиста восприняли запись с юмором и рекомендовали ему следить за собой. «Молодец! Так держать! Буду брать с вас пример», — поддержала Галкина elena_loseva76. «Вот молодец, не боится признаться)) ну дай Бог, чтобы надолго хватило Вас», — добавила kochova2011. «Максим, лучше выступай на сцене, а в зале не позорься)», — отметил vlablin81.