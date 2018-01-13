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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
22:57  13 января 2018 0

Во Франции обсуждают эротический роман президента Макрона

Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Книгу он якобы написал в 1993 годуФото: Личная страница Эммануэля Макрона в instagram

Бывшая соседка президента Франции Эммануэля Макрона рассказала, что он написал откровенный роман, когда ему было 16 лет. В произведении юный Макрон якобы рассказывает о начале своих отношений с учительницей, а ныне женой, Бриджит Макрон.

Книга размером в 300 страниц имеет непристойное содержание, цитирует бывшую соседку главы Франции Nation News. По ее словам, она лично перепечатывала роман будущего президента после того, как он попросил ее об этом. Все имена в произведении были изменены, однако она уверена, что Макрон должен был выразить то, что он чувствовал в то время.

Слухи о том, что Эммануэль Макрон в молодости написал эротический роман о начале своих отношений с Бриджит Макрон, появились во Франции на фоне откровений из биографии первой леди, которая скоро появится в печати.

Виктор Жуков
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