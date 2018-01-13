Во Франции обсуждают эротический роман президента Макрона

22:57 13 января 2018 0

Книгу он якобы написал в 1993 году Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в instagram

Бывшая соседка президента Франции Эммануэля Макрона рассказала, что он написал откровенный роман, когда ему было 16 лет. В произведении юный Макрон якобы рассказывает о начале своих отношений с учительницей, а ныне женой, Бриджит Макрон.

Книга размером в 300 страниц имеет непристойное содержание, цитирует бывшую соседку главы Франции Nation News. По ее словам, она лично перепечатывала роман будущего президента после того, как он попросил ее об этом. Все имена в произведении были изменены, однако она уверена, что Макрон должен был выразить то, что он чувствовал в то время.

Слухи о том, что Эммануэль Макрон в молодости написал эротический роман о начале своих отношений с Бриджит Макрон, появились во Франции на фоне откровений из биографии первой леди, которая скоро появится в печати.