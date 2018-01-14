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14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
04:25  14 января 2018 0

В Екатеринбурге у Шарташа пикап «собрал» припаркованные машины. ФОТО

«Жертвами» пикапа стали автомашины, оставленные владельцами в парковочном кармане на Кубышева, 90Фото: ТК «Ночные новости»

В ночь с 13 на 14 января в Екатеринбурге неподалеку от железнодорожной станции Шарташ произошло массовое ДТП, в результате которого были повреждены сразу шесть автомашин. Как сообщают «Ночные новости», пикап Ford протаранил припаркованные на улице Кубышева автомашины, после чего скрылся с места происшествия.

По словам владельцев пострадавших машин, автомашину виновника массовой аварии удалось разыскать практически сразу: Ford со смятой радиаторной решеткой был брошен неподалеку в гаражном массиве. Впрочем, владелец пикапа сразу же заявил о том, что не имеет к случившемуся никакого отношения, а машины якобы угнана. Так это или нет, предстоит разбираться полицейским.

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Фото: ТК «Ночные новости»

Евгений Александров
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