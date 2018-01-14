Фотографа, снимавшего английскую королеву, обвинили в сексуальных домогательствах

Фотографу Марио Тестино, снимавшему британскую королевскую семью, предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах. Заявление на него написали 13 мужчин, которые работали с фотографом в качестве моделей или ассистентов.
Приставания фотографа к своим моделям и помощникам продолжались с середины 1990-х годов, пишет RT со ссылкой на американское издание The New York Times. Издание также утверждает, что в домогательствах был обвинен и коллега по цеху Тестино американский фотограф Брюс Вебер, который делал снимки для брендов одежды, в том числе Calvin Klein. На него написали заявление 15 моделей-мужчин.
На фоне секс-скандала американская медиагруппа Conde Nast прекратила сотрудничество с Тестино и Вебером, уточняет радиостанция «Эхо Москвы». Как ранее писало «URA.RU», около сотни женщин выступили против волны «ненависти к мужчинам», на фоне сексуальных скандалов разразившихся в Голливуде.