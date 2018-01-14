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14 января 2018
Главные новости Москвы
11:21  14 января 2018 3

Леонардо Ди Каприо снимется в фильме о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне

Клипарт. Леонардо Ди Каприо, ди каприо леонардо
Леонардо Ди Каприо снова снимется в фильме Квентина ТарантиноФото: depositphotos.com © URA.RU

Леонардо Ди Каприо снимется в фильме американского режиссера Квентина Тарантино о жизни серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Ди Каприо предложили роль престарелого безработного актера.

В съемках картины также примет участие американская актриса Марго Робби, которая сыграет одну из жертв убийцы — Шэрон Тейт, сообщает информагентство Nation News. Утверждается, что в картине могут сняться Том Круз и Аль Пачино.

Известный серийный убийца и музыкант Чарльз Мэнсон скончался на 84 году жизни в американской тюрьме в ноябре прошлого года. Его приговорили к пожизненному сроку за несколько убийств, в том числе и за нападение на дом музыкального продюсера Терри Мэлчера, который ранее отказался записывать новый альбом главаря секты убийц. Фанатики Мэнсона расправились с беременной Шэрон Тейт, самим продюсером и еще тремя его гостями. Преступнику более десяти раз отказывали в досрочном освобождении, мотивируя это тем, что он по-прежнему очень опасен для общества, писало «URA.RU».

Как отмечает «Газета.Ru», у Тарантино и Ди Каприо уже есть опыт совместной работы, в 2012 году лауреат премии «Оскар» сыграл одну из главных ролей в фильме «Джанго освобожденный».

Нина Калинина
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