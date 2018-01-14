Леонардо Ди Каприо снимется в фильме американского режиссера Квентина Тарантино о жизни серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Ди Каприо предложили роль престарелого безработного актера.
В съемках картины также примет участие американская актриса Марго Робби, которая сыграет одну из жертв убийцы — Шэрон Тейт, сообщает информагентство Nation News. Утверждается, что в картине могут сняться Том Круз и Аль Пачино.
Известный серийный убийца и музыкант Чарльз Мэнсон скончался на 84 году жизни в американской тюрьме в ноябре прошлого года. Его приговорили к пожизненному сроку за несколько убийств, в том числе и за нападение на дом музыкального продюсера Терри Мэлчера, который ранее отказался записывать новый альбом главаря секты убийц. Фанатики Мэнсона расправились с беременной Шэрон Тейт, самим продюсером и еще тремя его гостями. Преступнику более десяти раз отказывали в досрочном освобождении, мотивируя это тем, что он по-прежнему очень опасен для общества, писало «URA.RU».
Как отмечает «Газета.Ru», у Тарантино и Ди Каприо уже есть опыт совместной работы, в 2012 году лауреат премии «Оскар» сыграл одну из главных ролей в фильме «Джанго освобожденный».