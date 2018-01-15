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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
00:33  15 января 2018 0

Трампа обвинили в сталинизме из-за «врагов народа»

Клипарт, трамп дональд
Флэк обрушился с критикой в адрес президента СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Президента США Дональда Трампа обвинили в сталинизме. Поводом стало слишком частое использование американским лидером термина «враг народа» — его обычно употреблял в своей речи Иосиф Сталин. С заявлением в недопустимости подобных оборотов речи выступил сенатор Джефф Флэк.

Флэк намерен обратиться к сенату с речью, в которой подвергнет критике высказывание президента США в адрес американских СМИ. «Когда политик называет любую прессу, которая его не устраивает, „фейковыми СМИ“, то как раз этот человек должен вызывать подозрения, а не пресса», — цитирует «Газета.Ru» американского сенатора.

По словам Флэка, если глава Белого дома позволяет себе использовать слова, часто применявшиеся генеральным секретарем КПСС Иосифом Сталиным для обозначения своих врагов, это лучше всего говорит о состоянии демократии в США.

Александр Черноскутов
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