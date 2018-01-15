00:33 15 января 2018 0

Флэк обрушился с критикой в адрес президента США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президента США Дональда Трампа обвинили в сталинизме. Поводом стало слишком частое использование американским лидером термина «враг народа» — его обычно употреблял в своей речи Иосиф Сталин. С заявлением в недопустимости подобных оборотов речи выступил сенатор Джефф Флэк.

Флэк намерен обратиться к сенату с речью, в которой подвергнет критике высказывание президента США в адрес американских СМИ. «Когда политик называет любую прессу, которая его не устраивает, „фейковыми СМИ“, то как раз этот человек должен вызывать подозрения, а не пресса», — цитирует «Газета.Ru» американского сенатора.

По словам Флэка, если глава Белого дома позволяет себе использовать слова, часто применявшиеся генеральным секретарем КПСС Иосифом Сталиным для обозначения своих врагов, это лучше всего говорит о состоянии демократии в США.