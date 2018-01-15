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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
01:49  15 января 2018 0

На соревнованиях в Праге легкоатлет случайно убил судью

Спортсмен не рассчитал траекторию полета снарядаФОТО: Wikimedia Commons, Santeri Viinamäki

В Праге на соревнованиях по легкой атлетике судья погиб от ядра, которое неудачно толкнул один из спортсменов. Страшная трагедия произошла в спортзале одного из легкоатлетических комплексов чешской столицы.

Молодой атлет толкнул ядро, но при этом не рассчитал траекторию полета снаряда. В этот момент судья находился в нескольких метрах от спортсмена, и ядро, масса которого достигает 6 кг, угодило ему прямо в грудь.

Пострадавшему пытались оказать оперативную медицинскую помощь, однако все усилия оказались напрасными. Судья скончался, не приходя в сознание. Позже специалисты сообщили, что у пострадавшего от удара была проломлена грудная клетка, передает «Лента.ру».

Отмечается, что представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода заявил, что это был несчастный случай.

Александр Черноскутов
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