01:49 15 января 2018 0

Спортсмен не рассчитал траекторию полета снаряда ФОТО: Wikimedia Commons, Santeri Viinamäki

В Праге на соревнованиях по легкой атлетике судья погиб от ядра, которое неудачно толкнул один из спортсменов. Страшная трагедия произошла в спортзале одного из легкоатлетических комплексов чешской столицы.

Молодой атлет толкнул ядро, но при этом не рассчитал траекторию полета снаряда. В этот момент судья находился в нескольких метрах от спортсмена, и ядро, масса которого достигает 6 кг, угодило ему прямо в грудь.

Пострадавшему пытались оказать оперативную медицинскую помощь, однако все усилия оказались напрасными. Судья скончался, не приходя в сознание. Позже специалисты сообщили, что у пострадавшего от удара была проломлена грудная клетка, передает «Лента.ру».

Отмечается, что представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода заявил, что это был несчастный случай.