Украина поставила Россию в один ряд с Ливией и Сомали

По мнению МИД Украины, безопасность иностранных граждан в таких странах, как Ливия, Сомали и Россия, находится на одном уровне. Во всяком случае, именно так можно понять заявление, сделанное представителями внешнеполитического ведомства по факту захвата боевиками в Ливии украинского медика
«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию, — такое сообщение опубликовал в сети Twitter государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц. — Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае».
Как передает RT со ссылкой на украинские СМИ, украинский врач, работавший по контракту в Ливии, несколько дней провел в плену у одного из местных племен. Медик был освобожден благодаря усилиям дипломатов, после чего МИД Украины призвал всех граждан, находящихся на территории страны, покинуть Ливию — сложившейся обстановке вести переговоры об освобождении захваченных иностранцев крайне проблематично.
Отметим, ранее МИД Украины уже предостерегал своих граждан от поездок в Россию. Как писало «URA.RU», официальные органы Украины считают, что российские спецслужбы ведут охоту за украинскими гражданами.