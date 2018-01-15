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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
03:44  15 января 2018 0

Украина поставила Россию в один ряд с Ливией и Сомали

Верхняя Пышма. Клипарт, паспорт гражданина украины, миграционная карта, украинский паспорт
Официальный Киев считает, что за украинцами в России идет настоящая охотаФото: Нина Калинина © URA.RU

По мнению МИД Украины, безопасность иностранных граждан в таких странах, как Ливия, Сомали и Россия, находится на одном уровне. Во всяком случае, именно так можно понять заявление, сделанное представителями внешнеполитического ведомства по факту захвата боевиками в Ливии украинского медика

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию, — такое сообщение опубликовал в сети Twitter государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц. — Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае».

Как передает RT со ссылкой на украинские СМИ, украинский врач, работавший по контракту в Ливии, несколько дней провел в плену у одного из местных племен. Медик был освобожден благодаря усилиям дипломатов, после чего МИД Украины призвал всех граждан, находящихся на территории страны, покинуть Ливию — сложившейся обстановке вести переговоры об освобождении захваченных иностранцев крайне проблематично.

Отметим, ранее МИД Украины уже предостерегал своих граждан от поездок в Россию. Как писало «URA.RU», официальные органы Украины считают, что российские спецслужбы ведут охоту за украинскими гражданами.

Евгений Александров
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