Украина поставила Россию в один ряд с Ливией и Сомали

03:44 15 января 2018 0

Официальный Киев считает, что за украинцами в России идет настоящая охота Фото: Нина Калинина © URA.RU

По мнению МИД Украины, безопасность иностранных граждан в таких странах, как Ливия, Сомали и Россия, находится на одном уровне. Во всяком случае, именно так можно понять заявление, сделанное представителями внешнеполитического ведомства по факту захвата боевиками в Ливии украинского медика

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию, — такое сообщение опубликовал в сети Twitter государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц. — Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае».

Как передает RT со ссылкой на украинские СМИ, украинский врач, работавший по контракту в Ливии, несколько дней провел в плену у одного из местных племен. Медик был освобожден благодаря усилиям дипломатов, после чего МИД Украины призвал всех граждан, находящихся на территории страны, покинуть Ливию — сложившейся обстановке вести переговоры об освобождении захваченных иностранцев крайне проблематично.

Отметим, ранее МИД Украины уже предостерегал своих граждан от поездок в Россию. Как писало «URA.RU», официальные органы Украины считают, что российские спецслужбы ведут охоту за украинскими гражданами.