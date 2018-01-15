Суровый забор украсили праздничной гирляндой
Снимок железобетонного забора с новогодней гирляндой на колючей проволоке опубликовал портал Pikabu.ru. Пост озаглавлен «Челябинск» и вызвал массу шутливых комментариев в Сети.
«Когда хозяин зоны Дед Мороз», «Суровая елочная гирлянда», «Начальник приносит чифирь бодрящий! Праздника вкус всегда настоящий!», «Забор между Россией и здравым смыслом», «Новый год не пройдет», — смеются пользователи.
Комментаторы высказывают предположение, что колония за колючей проволокой находится в Челябинске на улице Свободы (что тоже вызвало у пользователей улыбку), однако, на этой улице исправительных учреждений не значится.