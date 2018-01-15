13:56 15 января 2018 4

Антимонопольное ведомство считает, что город нарушил требования закона «О конкуренции» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское УФАС возбудило дело против администрации Екатеринбурга по факту нарушения закона о защите конкуренции. Предметом рассмотрения стали конкурсы на обслуживание ряда коммерческих маршрутов — перевозчики еще в прошлом году обращались в ведомство.

Компании пытались доказать, что мэрия (видимо, чтобы усложнить жизнь частным перевозчикам) стала требовать выполнить ряд сложных условий, которые не имели ничего общего с организацией перевозок. Например, закупать только зеленые автобусы, мыть машины несколько раз в день — и была готова штрафовать на миллионы рублей за «видимое пятно на обивке сидения». Условия были прописаны в конкурсной документации, их выполнение было необходимо для продолжения работы по так называемым «коммерческим маршрутам». Это произошло как раз перед тем, как администрация города начала отменять часть маршрутов из-за внедрения новой транспортной схемы в Екатеринбурге, которая предполагает как раз резкое сокращение длинных маршрутов городского транспорта.

Перевозчиков беспокоило, что техническим требованиям к автобусам соответствовали только низкопольные модели «МАН» и «НЕФАЗ». Это дорогие (более 5 млн рублей за единицу) автобусы — и каждому частному перевозчику нужно было одномоментно закупить по 30-50 машин, на четверть миллиарда рублей. При этом администрация Екатеринбурга с 2015 по 2017 годы за счет средств муниципального бюджета купила около 160 новых зеленых низкопольных автобусов марки «НЕФАЗ», потратив на это более миллиарда рублей. Все автобусы переданы в эксплуатацию екатеринбургскому муниципальному автобусному объединению перевозок (МОАП).

В конкурсной документации на новые маршруты прописывалось также, что к перевозчику могут быть применены санкции за то, что автобус стоит на остановке свыше одной минуты, за «видимую грязь на машине при отсутствии осадков», за любые надписи и рисунки в салонах и даже за перегоревшую в салоне лампочку. Как говорили перевозчики, при желании администрация может наказать их на всю сумму контракта только за один день проверки. Все это заставило часть компаний отказаться от маршрутов, часть — взяться их исполнять за символические деньги, а еще часть обратились в УФАС.

УФАС встало на сторону перевозчиков. Замечания антимонопольщиков, в частности, касались, требований к техническим характеристикам автобусов, тарифам на перевозку и к обязательному наличию валидаторов, а также неверным способам проведения закупочных процедур и осуществление перевозок пассажиров и багажа по тарифам ниже установленных РЭК. Антимонопольщики сделали мэрии ряд предупреждений, но они выполнены не были. 9 января и.о главы антимонопольной службы подписал приказ о том, что в отношении горадминистрации возбуждено дело и создана комиссия. «Основанием послужило неисполнение ранее выданных антимонопольным органом предупреждений №17,18 в адрес администрации города Екатеринбурга», — говорится в документе. Сейчас эти предписания оспариваются в суде, в свою очередь указывают представители мэрии.

Власти Екатеринбурга себя виновными в нарушении законов о конкуренции не признают. Наоборот, они обвиняли региональное Управление федеральной антимонопольной службы в срыве аукционов на перевозку пассажиров в коммерческом транспорте. Как рассказывал Игорь Федотов, председатель комитета по городскому транспорту, в 2017 году удалось провести конкурс только по одному лоту на два маршрута — 022 и 054, еще по пяти торги заблокировало УФАС. Федотов заявил, что администрация города готова работать с компаниями, которые «готовы встроиться в систему перевозок». «Мы движемся к организации комфортной для горожан работы транспорта, когда перевозки осуществляются нормальными перевозчиками на нормальных автобусах по четкому расписанию и под контролем Центра управления перевозками», — подчеркнул Игорь Федотов в эфире городского телевидения 12 января.