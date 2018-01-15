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Главные новости Тюменской области
18:24  15 января 2018 1

В одном из районов Тюмени хотят создать полноценный Луна-парк

Морально устаревший аттракцион может «переехать» в Восточный микрорайонФото из группы «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Колесу обозрения, которое с 2004 года работало в Тюменском городском парке культуры и отдыха, могут дать вторую жизнь. Обсуждается вариант его размещения в сквере Депутатов, рядом с центром культуры и искусства «Современник». Если это произойдет, у жителей Восточного микрорайона появится полноценный парк развлечений — сейчас в сквере на постоянной основе находятся несколько каруселей, а в теплое время года устанавливают батуты.

В парке отдыха старый аттракцион заменили 37-метровым колесом с теплыми закрытыми кабинками. Тюменцы и гости города смогли опробовать новое колесо уже на новогодних каникулах.

В администрации городского парка культуры и отдыха «URA.RU» сообщили, что точно назвать будущую дислокацию «чертова колеса» пока невозможно.

«Демонтированное колесо высотой 26 метров после соответствующих согласований предполагается установить в сквере Депутатов. Согласования очень непростые, надеемся, что в течение года решим этот вопрос», — подчеркнул собеседник агентства.

Дарья Казакова
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