Колесу обозрения, которое с 2004 года работало в Тюменском городском парке культуры и отдыха, могут дать вторую жизнь. Обсуждается вариант его размещения в сквере Депутатов, рядом с центром культуры и искусства «Современник». Если это произойдет, у жителей Восточного микрорайона появится полноценный парк развлечений — сейчас в сквере на постоянной основе находятся несколько каруселей, а в теплое время года устанавливают батуты.
В парке отдыха старый аттракцион заменили 37-метровым колесом с теплыми закрытыми кабинками. Тюменцы и гости города смогли опробовать новое колесо уже на новогодних каникулах.
В администрации городского парка культуры и отдыха «URA.RU» сообщили, что точно назвать будущую дислокацию «чертова колеса» пока невозможно.
«Демонтированное колесо высотой 26 метров после соответствующих согласований предполагается установить в сквере Депутатов. Согласования очень непростые, надеемся, что в течение года решим этот вопрос», — подчеркнул собеседник агентства.