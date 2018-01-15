20:01 15 января 2018 1

Подготовка к ЧМ-2018 сопровождается обидами екатеринбуржцев, которых лишают недвижимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурге хочет изъять под муниципальные нужды дом с очень непростой историей. С 2007 года его владелец пытается доказать свое право на родовую усадьбу, которую построил еще его прадед.

В начале 2018 года владелец дома на улице Мельникова, 13б Игорь Рыков получил от администрации города уведомление о выкупе его земельного участка и построек. Для Рыкова это стало полной неожиданностью — ведь он с 2015 года пытался выполнить решение другого нормативного акта, выданного той же мэрией, и зарегистрировать участок на себя. Вообще, ситуация вокруг дома складывается странная — несмотря на очевидный поджог, полиция не возбуждает уголовное дело, на участке стоит будка, которая принадлежит известной в городе компании-банкроту, а десять лет назад половина родового дома семьи Рыковых по заочному решению суда попала в чужие руки.

Неприятности с домом, который расположен в непосредственной близости от Центрального стадиона, начались около десяти лет назад. Когда у Игоря Рыкова умерла мать, он попытался вступить в наследство — дом всегда принадлежал его семье. Но каково же было его удивление, когда выяснилось, что половина дома принадлежит неким гражданам Чистякову и Янсуфиной.

Эти двое в 2007 году обратились в суд, потребовав опротестовать сделку купли-продажи, и суд вызвал в качестве ответчика прадеда Рыкова, Захара Яковлевича Смирнова, 1874 года рождения. Смирнов к тому времени, правда, уже умер — в 1943 году.

Но суд это не остановило — он выяснил, что Смирнов по месту жительства не проживает и при этом был «извещен о месте и дате судебного рассмотрения». Принимается заочное решение, Чистяков и Янсуфина становятся собственниками доли и продают ее ООО «Управляющая компания «Главсредуралстрой». Компания в тот момент возводит рядом большой торгово-офисный центр, и ей необходима земля для автостоянки.

1/4 Прокуратура долгое время указывала участковым на их бездействие, но дело по сносу дома было возбуждено только саустя пять лет после его сноса Читатели «URA.RU»

Рыков рассказывает, что в тот момент и начались попытки «отжать» у него имущество. В доме прописался некто Андрей Викторович Гончаров. Человек точно с такими же данными числится в списке ранних учредителей ООО «УК «Главсредуралстрой», а также генеральным директором одноименной компании, но с другим ИНН, которую, в свою очередь, открыл Вадим Лукач, более поздний совладелец «Главсредуралстроя». Вокруг дома появляется забор, Рыков внутрь попасть не может.

В 2012 году он инициирует судебный процесс к «Главсредуралстрою» и пытается устранить препятствия в пользовании домом. Застройщик против этого возражает, хотя в доме два отдельных входа и, по идее, никаких особых проблем быть не может. Пока идет суд, половина дома, оказавшаяся у «Главсредуралстроя», таинственным образом сначала загорается, а потом разбирается на части. «Дом был подожжен, а потом подвергся частичному сносу», — говорится в жалобе Рыкова в Генпрокуратуру России.

Сам процесс Рыков успел снять на видео — на записи видно, что дом распиливают и сносят рабочие из Средней Азии.

Почти пять лет Рыков пытался добиться возбуждения уголовного дела о поджоге: участковые Верх-Исетского района постоянно в этом отказывали. Прокуратуры разных уровней отменяли это постановление, но участковые раз за разом отказывали Рыкову. Дело удалось возбудить только летом 2017 года, сейчас срок расследования обозначен до 3 февраля.

«Они просто делают все, чтобы вышли сроки давности по делу. Я уверен, что в моем деле есть коррупционная составляющая, иначе почему вся эта волокита?» — говорит Рыков.

К сожалению, в пресс-группе городского УМВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и пока не ответили на официальный запрос.

В компании «Главсредуралстрой» получить комментарий также не удалось — ни один из телефонов, указанных на официальном сайте, не оказался действующим. Это неудивительно — уже несколько лет идет банкротство компании, а одно из ее подразделений, которое строило ЖК «Первый Николаевский», летом прошлого года оказалось в центре скандала: обманутые дольщики вышли на улицы перед приездом президента России на «Иннопром», успокоить их удалось с трудом. Сейчас главу компании и саму компанию обвиняют в миллионных хищениях.

В 2015 году городская администрация выдает Рыкову распоряжение о том, что ему выделен земельный участок — как раз на месте этого дома. Он пытается оформить документы, но у него ничего не получается: сначала надо снять с кадастрового учета соседний участок. Рыков добивается этого через суд. И вроде бы в конце прошлого года дело начало продвигаться. Но появилось новое распоряжение мэрии.

«Появление предписания о том, что мой дом надо отдать под муниципальные нужды, стало для меня полной неожиданностью. Такое впечатление, что меня за нос водят. Не компания-банкрот, так городская администрация», — говорит Игорь Рыков.

Ранее в городской администрации сообщали, что участок на Мельникова, 13 изымается для грядущей реконструкции улицы Мельникова. «Улица Мельникова относится к улично-дорожной сети вблизи Центрального стадиона, реконструируемой к ЧМ-2018», — уточнили в пресс-службе городской администрации. По данным Рыкова, на этом месте будет стоянка и она расположится по соседству с детским садом.

Сейчас дома фактически не существует. На его месте руины. Но Рыков все равно намерен добиться, чтобы возбужденное уголовное дело было расследовано и ушло в суд. «Срок давности по делу — до 2022 года, но я все равно его закончу», — говорит он.