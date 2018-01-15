В Зауралье полиция нашла охранников для своих «микроволновок»

Правительство Курганской области назначило лиц, ответственных за установку и охрану передвижных комплексов фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, в народе именуемых «микроволновками». Об этом сообщили в Госавтоинспекции в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу расстановки устройств.
«Ответственные лица прошли специальное обучение по установке и использованию приборов. На них же возложена ответственность по эксплуатации передвижных комплексов и их охрана на дорогах», — написано на сайте госструктуры. Отмечается также, что у сотрудников не будет доступа к информации, зафиксированной «микроволновкой», — все данные передаются в структуры в зашифрованном электронном виде.
Ранее «URA.RU» сообщало, что благодаря передвижным комплексам в Зауралье стало вдвое меньше нарушителей ПДД. Также на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заявили, что на 50% снизилось количество пострадавших при авариях.