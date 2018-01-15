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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
21:44  15 января 2018 0

На трассе под Москвой столкнулись сорок машин. ВИДЕО

В аварию попали не только легковушки, но и фурыФото: скрин видео телеканала 360

В Московской области на трассе «Южный обход Подольска» произошла массовая авария. В крупном ДТП пострадали около сорока автомобилей.

Машины влетали друг в друга по цепочке. Все началось с авто, которое врезалось в отбойник — барьерное ограждение на дороге, рассказал очевидец. «У меня мама попала в ДТП, я просто приехал туда. Произошло в семь утра. Машина попала в отбойник, мама начала тормозить и не успела затормозить, попала в другую машину, которая в отбойник попала. И все. А уже там по ходу действия начали тормозить и остальные», — цитирует его телеканал 360.

Очевидец также отметил, что на место происшествия выехали инспекторы ДПС и «скорая». По его словам, медицинская помощь никому не потребовалась. Остальным водителям пришлось объезжать участников аварии «змейкой», пишет Life.ru.

Видео телеканала 360.

Видео очевидца, YouTube.

Ранее стало известно о другом серьезном ДТП в Харькове. Молодая девушка за рулем Lexus наехала на пешеходов. В результате аварии шесть человек погибли, еще пять — пострадали, сообщала «Национальная служба новостей». «URA.RU» информировало о массовой аварии в Екатеринбурге, виновником которого стал водитель пикапа. Он протаранил шесть припаркованных автомобилей и скрылся с места происшествия.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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