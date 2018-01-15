22:04 15 января 2018 1

Ямальцы встретились с Дедом Морозом в Государственном Кремлевском Дворце Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Под Рождество 28 ямальских детей из отдаленных городов и поселений впервые побывали на главной елке страны в Москве. Подарок сделала профсоюзная организация компании «Ямалкоммунэнерго». До пунктов сбора в Салехарде многие добирались на вездеходах. Дети испробовали вертолеты и самолеты.

Большая часть детей находилась в путешествии с 3 по 6 января. Им были забронированы гостиницы и оплачено питание. В сопровождении трех работников компании уже в Москве дети посетили музей-заповедник «Царицыно», один из самых больших парков столицы «Измайлово», прогулялись по Красной площади, побывали в самом Кремле, а на сцене Государственного Кремлевского Дворца перед юными северянами предстали любимые сказочные герои. Порадовали северян и подарки от самого Деда Мороза. «Ямалкоммунэнерго»! Спасибо вам за Рождество!» — звучат слова благодарности учеников Новопортинской школы, записавших и выложивших ролик на свою страничку во «ВКонтакте».

Председатель Профсоюза АО «Ямалкоммунэнерго» Елена Яганова, сообщила, что ямальские дети в восторге от волшебных каникул и все, как один, хотят еще раз побывать на Кремлевской Елке. В планах профсоюзной организации исполнить заветную мечту ямальских мальчишек и девчонок и в следующем году, отправив к Главной елке страны уже 60 детей энергетиков.

Ямальские коммунальщики не забыли и о тех детях, которые нуждаются во внимании больше всего. Более 250 новогодних и рождественских подарков были вручены: воспитанникам Новопортовской школы-интерната (Ямальский район), Горковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната (Шурышкарский район) и Детского дома «Юнона» (Надым), а также переданы надымским многодетным семьям и в социальные учреждения города Салехард при непосредственном участии Храма Святых Апостолов Петра и Павла.