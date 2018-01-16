Россиянка до смерти забила тапком престарелую мать

09:28 16 января 2018 1

Женщина 40 раз ударила беспомощную мать Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Саратовской области до смерти забила свою мать после того, как не смогла поднять престарелую женщину с пола. В качестве орудия убийства разъяренная дочь использовала тапок и черенок от лопаты.

Инцидент произошел в городе Энгельс. 80-летняя пенсионерка почувствовала себя плохо, упала на пол и не смогла самостоятельно подняться. Дочь попыталась переместить ее на диван, но после нескольких попыток впала в бешенство и начала избивать беспомощную старушку. Сначала в ход пошел тапок, затем черенок от лопаты. В общей сложности судмедэксперты насчитали на теле убитой следы от 40 ударов.



Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области, 51-летняя женщина задержана. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Схожий случай, как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», произошел в Солнечногорске: неоднократно судимый 31-летний рецидивист избил свою мать и скрылся. Женщину, которую без сознания обнаружила зашедшая к ней дочь, спасти не удалось.



Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте уровня раскрываемости убийств. По данным ведомства, за 2017 год 93 процента подобных преступлений были раскрыты, напоминает «Национальная служба новостей».