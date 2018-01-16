11:38 16 января 2018 1

О судьбе бывшего главврача ОКБ-1 Феликса Бадаева впервые объявлено официально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, назначенный на эту должность перед Новым годом, представил коллективу Свердловской областной клинической больницы №1 нового главного врача, которым стал экс-министр здравоохранения Игорь Трофимов. Представление произошло во время линейки в СОКБ №1, на которой присутствовали заведующие отделениями и служб больницы.

Цветков поблагодарил за работу бывшего главного врача клиники Феликса Бадаева, отметив его заслуги в медицине и вклад в развитие больницы (сам Бадаев на линейке не присутствовал), после чего попросил коллектив больниц «любить и жаловать» нового главного врача. «Предлагаю работать единой командой на благо нашей большой Свердловской области, на благо ее граждан, — призвал министр. — Они у нас хорошие, им надо помогать».

О судьбе бывшего главного врача Бадаева собравшимся рассказал вице-губернатор Свердловской области по социальным вопросам Павел Креков, который заметил, что огромнейшей опыт Бадаева обязательно будет задействован. «Он определен советником губернатора», — сообщил Креков (подтвердив тем самым прогнозы, которые публиковало «URA.RU»).

Перед новым главврачом, по словам Крекова, ставятся новые задачи. «Время идет, требуются изменения, и мы очень надеемся, чтобы все те навыки, которые Игорь Михайлович [Трофимов] приобрел за время работы и в системе Росздравнадзора и в системе управления здравоохранением, пройдя школу министра, позволят ему эффективно настроить крупнейшее медицинское учреждение, которое мы планируем серьезно развивать». В частности, как озвучил Креков, СОКБ-1 ждет строительство нового оперблока.

По словам вице-губернатора, Игорь Трофимов, который проработал в ОКБ-1 около 20 лет, «не настроен на разрушение — скорее наоборот». Сам Трофимов в ответном слове поблагодарил свердловского губернатора Евгения Куйвашева (который, напомним, своим распоряжением и назначил его главным врачом СОКБ №1) за «высокое доверие», а представивших его Крекова и Цветкова — «за теплые слова». «Я постараюсь оправдать то доверие, которое мне оказано, — заявил он. По его словам, областная больница для него — это «живой организм, который улучшился и продолжает развиваться». «Я обязуюсь приложить все усилия чтобы больница двигалась дальше», — отметил Трофимов.