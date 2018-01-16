{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:38  16 января 2018 1

Новый свердловский министр здравоохранения представил экс-министра в статусе главврача первой областной больницы. ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, шестаков константин, цветков андрей
О судьбе бывшего главврача ОКБ-1 Феликса Бадаева впервые объявлено официальноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, назначенный на эту должность перед Новым годом, представил коллективу Свердловской областной клинической больницы №1 нового главного врача, которым стал экс-министр здравоохранения Игорь Трофимов. Представление произошло во время линейки в СОКБ №1, на которой присутствовали заведующие отделениями и служб больницы.

Цветков поблагодарил за работу бывшего главного врача клиники Феликса Бадаева, отметив его заслуги в медицине и вклад в развитие больницы (сам Бадаев на линейке не присутствовал), после чего попросил коллектив больниц «любить и жаловать» нового главного врача. «Предлагаю работать единой командой на благо нашей большой Свердловской области, на благо ее граждан, — призвал министр. — Они у нас хорошие, им надо помогать».

О судьбе бывшего главного врача Бадаева собравшимся рассказал вице-губернатор Свердловской области по социальным вопросам Павел Креков, который заметил, что огромнейшей опыт Бадаева обязательно будет задействован. «Он определен советником губернатора», — сообщил Креков (подтвердив тем самым прогнозы, которые публиковало «URA.RU»).

Новость по теме
Экс-министра здравоохранения Свердловской области назначили главврачом Первой областной больницы

Перед новым главврачом, по словам Крекова, ставятся новые задачи. «Время идет, требуются изменения, и мы очень надеемся, чтобы все те навыки, которые Игорь Михайлович [Трофимов] приобрел за время работы и в системе Росздравнадзора и в системе управления здравоохранением, пройдя школу министра, позволят ему эффективно настроить крупнейшее медицинское учреждение, которое мы планируем серьезно развивать». В частности, как озвучил Креков, СОКБ-1 ждет строительство нового оперблока.

По словам вице-губернатора, Игорь Трофимов, который проработал в ОКБ-1 около 20 лет, «не настроен на разрушение — скорее наоборот». Сам Трофимов в ответном слове поблагодарил свердловского губернатора Евгения Куйвашева (который, напомним, своим распоряжением и назначил его главным врачом СОКБ №1) за «высокое доверие», а представивших его Крекова и Цветкова — «за теплые слова». «Я постараюсь оправдать то доверие, которое мне оказано, — заявил он. По его словам, областная больница для него — это «живой организм, который улучшился и продолжает развиваться». «Я обязуюсь приложить все усилия чтобы больница двигалась дальше», — отметил Трофимов.

1/7
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров