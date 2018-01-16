Челябинские металлурги похвастались в Москве силой и семейными фото

14:56 16 января 2018 0

Металлурги рассказали, как гордятся своими династиями Фото: Илья Московец © URA.RU

Шестнадцать семей металлургов из разных регионов России встретились на празднике «Семья металлургов — 2017» в Москве. Среди его участников были и представители Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

На конкурсе, организованном в рамках мероприятия, его участники представили «визитную карточку»: презентовали малую родину, предприятия, трудовые династии. На экране были трогательные фото из семейных альбомов, на сцене — яркие танцевальные, вокальные и театрализованные номера. Также семьи металлургов соревновались в дартс, армрестлинге, плавании; в эстафетах проверяли быстроту, выносливость и наблюдательность.

Челябинскую область представляли три семьи работников группы ПАО «ММК»: Мурзабаевы, Птицыны и Домаревы — победители профсоюзного корпоративного конкурса «Семья металлурга». Все три семьи творческие, активные и спортивные: лыжники, сноубордисты, путешественники. Доказательством их талантов стали неоднократные овации во время выступлений на сцене и многочисленные призы, завоеванные в спортивных баталиях на празднике «Семья металлургов — 2017» в Москве, рассказал менеджер управления информации ПАО «ММК» Александр Проскуров.

Помимо металлургов Челябинской области, в мероприятии участвовали представители предприятий Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, Оренбургской и Свердловской областей.