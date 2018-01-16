Губернатор Тюменской области Владимир Якушев не будет присутствовать на Гайдаровском форуме в Москве. В официальном телеграм-канале областного правительства появилась информация о том, что глава региона сегодня, 16 января, проведет совещание в формате видеосвязи с главами городов и районов Тюменской области. В пресс-службе Якушева «URA.RU» подтвердили, что сейчас он находится в областной столице.
По данным источника, решение об отмене поездки может быть связано с тем, что подготовка к президиуму Госсовета по развитию промышленного потенциала вступила в решающую стадию. Именно Владимир Якушев возглавляет рабочую группу по этой теме.
Из уральских губернаторов в Москву, согласно программе Гайдаровского форума, должны были приехать Якушев, глава ХМАО Наталья Комарова и губернатор Прикамья Максим Решетников. Но глава Пермского края, по данным «URA.RU», из-за резонансной поножовщины в школе также остался в регионе.
Гайдаровский форум традиционно проводится в начале года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. На нем собираются известные ученые и бизнесмены со всего мира, представители органов власти, общественники и политики страны. В основу сессий форума закладывают самые острые проблемы современности, а социально-экономическая политика страны подвергается критическому осмыслению, сообщается на официальном сайте форума.