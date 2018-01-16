15:23 16 января 2018 0

Здание на Гагарина мэрия Попова выбила у депутатов с боем. Новая команда администрации хочет оттуда переехать Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Мэрия Сургута хочет перевести свои структурные подразделения из нового здания на улице Гагарина. Об этом «URA.RU» сообщили источники в администрации и бизнес-сообществе города.

По версии инсайдеров, принципиальное решение уже принято, сейчас в мэрии определяются со сроками переезда — они зависят от того, куда именно переведут структурные подразделения. В мэрии рассматривают несколько вариантов. Один из них — строящееся офисное здание «Газпром Переработки», которое сейчас продается на аукционе, но может быть передано на баланс города или округа. Другой — вернуть департаменты в прежние здания на Административном проезде.

То самое аварийное здание, в которое могут вернуться чиновники Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В здании на Гагарина, которое мэрия арендует, находятся департамент городского хозяйства, департамент образования, несколько отделов и управлений. Ранее они размещались в двух собственных офисных строениях в центре города. В конце 2014 года в мэрии заявили об аварийном состоянии одного из этих зданий, а после споров с депутатов арендовали у предпринимателя Владимира Ганина (владелец компании «Еврострой-С») помещения на улице Гагарина. Стоимость аренды составляла порядка 70 млн рублей. По данным источников в мэрии, новая команда сбила цену до 40 млн рублей, а сейчас и вовсе ведет речь о расторжении договора.

«Здесь исключительно вопрос экономии бюджетных средств. Если есть собственные помещения, зачем арендовать?» — говорит источник в мэрии.

А это здание, где раньше располагался департамент образования Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Вице-мэр Роман Меркулов в начале января заявил местным СМИ, что и аварийное здание не такое уж опасное. «Конструктив нормальный, там проблема в том, что фундамент эркеров был установлен на сваи другой несущей способности. Когда эркеры нагрузили кирпичными стенами вне расчета, то та часть фундамента, которая стояла на других сваях, дала усадку, то есть для этого нужно разгрузить эти фундаментные части и сделать более облегченную конструкцию», — цитирует Меркулова телеканал «СТВ». По одной из версий, мэрия после небольшой реконструкции намерена вернуть в это здание чиновников.

В адрес руководства администрации направлен официальный запрос. Дозвониться до предпринимателя Владимира Ганина на момент публикации не удалось — сотовый телефон бизнесмена отключен, а на звонки на рабочие номера никто не ответил. Источники в бизнес-сообществе оценивают действия команды главы города Вадима Шувалова как новую попытку нарушить договоренности между властью и предпринимателями. «Фактически Ганина могут поставить на грань банкротства. Насколько мне известно, деньги от аренды он намеревался инвестировать в строительство новых объектов. Сейчас это под угрозой», — говорит собеседник, знакомый с положением дел.

Ранее мэрии уже приписывали нарушение неписанных законов. Речь, в частности, шла о том, что в отношении чиновников, покинувших администрацию, предпринимались попытки возбудить уголовные дела. Источники говорят о десятках заявлений, написанных в отношении бывших сотрудников администрации. Известно, что пока по мотивам обращения команды Шувалова возбуждено только одно дело — в отношении бывшего главного архитектора Сургута Алексея Фокеева. Также проблемы испытывает ряд строительных компаний города. Уже банкротится компания «СОК», на грани банкротства была компания «Сургутстройтрест» Евгения Барсова, сдавшего свой мандат депутата гордумы в конце 2017 года.