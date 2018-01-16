Во вторник, 16 января, Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о запуске конкурса лучших практик наставничества. Проект поддержала администрация президента и крупнейшие российские госкорпорации — от «Аэрофлота» до «РЖД».
На пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева рассказала, что главная задача конкурса — поиск и сбор готовых к тиражированию успешных практик наставничества, которые после этого будут внедряться в российскую систему госуправления.
Первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко заметил, что никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. «За каждым успешным деятелем есть свой учитель, свой наставник. Поэтому это важный проект». По его словам, конкурс «Лучшие практики наставничества» дополняет платформу «Россия — страна возможностей», куда в том числе входит проект «Лидеры России».
«Победители этого конкурса получают возможность год работать с наставниками — лучшими управленцами, бизнесменами и топ-менеджерами нашей страны. И для многих получить такую возможность гораздо важнее, чем выиграть миллион», — заметил кремлевский чиновник.
Помощник президента Андрей Белоусов считает, что смысл нового проекта — дать возможность каждому человеку раскрыться: «Ведь любой человек и ребенок изначально талантлив. Но жизненные условия могут закопать этот проект. И тут важна роль наставника».
Конкурс «Лучшие практики наставничества» пройдет по пяти номинациям: «Наставничество на производстве», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Дети учат детей». Дополнительно утверждены 2 персональные номинации «Наставник года» и «Руководитель года». Заявку на конкурс могут подать любой человек или компания, имеющие опыт работы в сфере наставничества, через сайт АСИ с 16 января по 1 февраля. Конкурс пройдет в два этапа: до 10 февраля будет сформирован шорт-лист номинантов конкурса, а 13 февраля пройдет презентация практик наставничества. 14 февраля победителей и финалистов конкурса наградят на площадке первого Всероссийского форума «Наставник», который будет проходит в эти дни на ВДНХ. Победители конкурса получат за 1 место 300 тысяч рублей, за 2-е — 200 тысяч, за 3-е — 100 тысяч.
На пресс-конференции о своем желании участвовать в конкурсе уже заявили генеральный директор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, владелец «ЧТПЗ» Андрей Комаров, глава «РЖД» Алексей Белозеров. По словам топ-менеджеров ведущих российских компаний, у них работают десятки тысяч наставников, которые могут предложить свои наработанные за многие годы успешные методики.