18:28 16 января 2018 2

Спикер не исключает причастности и. о. главы мэра Игоря Бусахина к депутатскому демаршу Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области © URA.RU

Во вторник, 16 января, было сорвано второе подряд заседание Дегтярской городской думы, на котором планировалось избрать нового главу муниципалитета.

Как сообщила «URA.RU» председатель гордумы Ольга Хисамова, на него не явились все восемь входящих во фракцию «Единая Россия» депутатов. Лишь один из них отсутствовал по уважительной причине. Остальные были заблаговременно предупреждены о заседании и подтвердили участие в нем, но в зале так и не появилось.

Спикер пояснила, последующий опрос прогульщиков показал, что они участвовали в назначенном на это же время заседании фракции «Единая Россия», на котором было принято решение бойкотировать думскую сессию.

В предыдущий раз дегтярские депутаты пытались избрать мэра 26 декабря. Она также закончилась неудачей из-за прогула депутатов-единороссов.

«Как можно на фракции „Единая Россия“ принимать решение о срыве заседания? Основная задача этой партии — исполнение законодательства, Конституции РФ, содействие и обеспечение деятельности органов власти. Именно эти слова записаны в положении о фракции гордумы», — отметила Хасимова.

По словам спикера, участники демарша не объяснили причины своих действий. «Если они против чего-то протестуют, то должны были прийти на заседание, сказать об этом открыто и выступить с конструктивными предложениями. И, как минимум, перед срывом заседания поговорить с избирателями и спросить, хотят ли этого срыва избиратели», — отметила Хисамова. По ее мнению, за демаршем может стоять и. о. главы города Игорь Бусахин — затягивание выборов продлевает его полномочия.

Лидер фракции «Единая Россия» в Дегтярской гордуме Сергей Лаптев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» пояснил, что депутатская группа не срывала заседание: «Мы решили, что нам необходимо время для ознакомления с документами. Многие были в отпусках, не получили документы и не успели их изучить. Заседание состоится в пятницу, 19 января. Все регламентные сроки мы выдерживаем». Он пояснил, что в момент разговора возвращался в Дегтярск из правительства области.

Ранее конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы Дегтярска — ведущего специалиста администрации города по капстроительству и ЖХК Наталью Кузнецову и бывшего руководителя контрольного органа мэрии Татьяну Васильеву.