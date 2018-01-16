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17 января 2018
16 января 2018
17:40  16 января 2018 17

Потребление алкоголя в России снизилось на 80%

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, скворцова вероника
Вероника Скворцова рассказала о вредных привычках россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

В последние семь лет россияне стали меньше пить и курить, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на Гайдаровском форуме-2018. Так, по ее словам, потребление алкогольных напитков на душу населения за это время снизилось на 80%.

Отдельно Скворцова остановилась на проблеме употребления табака. «Мы сумели отчасти побороть такую вредную привычку, как курение, благодаря самому продвинутому закону по борьбе с табакокурением. Мы смогли снизить буквально за пять лет курение среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза. Пассивное курение снизили в 4,5 раза», — цитирует Скворцову телеканал 360. Помимо прочего, министр отметила увеличение числа активно занимающихся спортом россиян более чем на 40%.

Ранее Вероника Скворцова рассказала, как будут притеснять курильщиков с период с 2018 по 2022 год. В частности, электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табаку, а значит, введут полный запрет на их использование в общественных помещениях, сообщало «URA.RU». Также общественники планируют помещать на алкогольной продукции устрашающие картинки и надписи о вреде здоровью, писала «Русская планета».

Ксения Томашова
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