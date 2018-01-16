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16 января 2018
Главные новости Свердловской области
17:36  16 января 2018 0

Три человека задохнулись в гараже на Урале. ФОТО

Выездное заседание совместных комиссий депутатов городской Думы по вопросам подготовки к паводку. Курган., гаражи, затапливаемая территория
Тела нашли в закрытом изнутри гаражеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Трое молодых мужчин погибли в Серове Свердловской области. Тела погибших обнаружили в салоне автомобиля в закрытом изнутри гараже.

Тела 25-летнего Максима М., 24-летнего Кирилла К. и 23-летнего Николая П. были найдены в боксе гаражного кооператива на Лесозаводе, сообщает паблик в соцсети «Это Серов, детка!». Трупы нашли рано утром 16 января.

«По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Проводится проверка», — сообщил руководитель Межрайонного следственного отдела СКР по Серову Александр Базуев.

В Сети уточняется, что в бензобаке машины не было горючего, но ключ в замке зажигания был в положении «вкл». Следствие рассматривает не только версию несчастного случая, но и самоубийства. К последней версии склоняются и знакомые молодых людей, не уточняя причин.

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Фото: «Это Серов, детка! [18+]»

Александр Лукманов
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