Три человека задохнулись в гараже на Урале. ФОТО

Трое молодых мужчин погибли в Серове Свердловской области. Тела погибших обнаружили в салоне автомобиля в закрытом изнутри гараже.
Тела 25-летнего Максима М., 24-летнего Кирилла К. и 23-летнего Николая П. были найдены в боксе гаражного кооператива на Лесозаводе, сообщает паблик в соцсети «Это Серов, детка!». Трупы нашли рано утром 16 января.
«По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Проводится проверка», — сообщил руководитель Межрайонного следственного отдела СКР по Серову Александр Базуев.
В Сети уточняется, что в бензобаке машины не было горючего, но ключ в замке зажигания был в положении «вкл». Следствие рассматривает не только версию несчастного случая, но и самоубийства. К последней версии склоняются и знакомые молодых людей, не уточняя причин.