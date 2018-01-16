18:44 16 января 2018 5

Дочь Валерии Анна Шульгина заплакала от потери Фото: Анна Шульгина, Instagram

Популярные российские звезды приняли участие в новой программе на «Первом канале» под названием «Звезды под гипнозом». На съемках пилотного выпуска их ввели в транс и сообщили, что все они вдруг лишились носа. Реакция артистов была различной.

Так, исполнительница и дочь певицы Валерии Анна Шульгина, узнав, что лишилась носа, тихо расплакалась на диване. Актриса Галина Данилова закричала от ужаса, после чего начала ползать по студии в поисках части лица. Когда она нашла нос, то попыталась прикрепить его к лицу, словно он сделан из пластилина, но впала в отчаяние: «Не держится!». Певице Сати Казановой предложили зеркало, но она отказалась от него. «Я не хочу смотреть, это меня травмирует», — приводит ее слова портал «Дни.ру».

Ведущим телешоу стал Максим Галкин. Журналисты, побывавшие на съемках, посчитали, что артисты играют по сценарию. В социальных сетях к новому проекту тоже отнеслись с недоверием.

Ранее «URA.RU» писало, как шоу «Я могу» на «Первом канале» обвинили в одурачивании зрителей. А несовершеннолетняя девочка, участвовавшая с отцом в передаче «Давай поженимся», пожаловалась на ведущих канала из-за травли детей.