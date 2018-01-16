В Кургане почтили память солистки The Cranberries. ВИДЕО

Курганская певица Вероника Литовченко представила клип на кавер-версию песни «Zombie» ирландской рок-группы The Cranberries, солистка которой ушла из жизни накануне.
Впервые композицию юная вокалистка из Кургана (девушке всего 15 лет) исполнила на гала-концерте проекта «Музыкальный ипподром» медиахолдинга «Область 45» и музыканта Стаса Савичева в областной филармонии. Сегодня, 16 января, состоялась премьера музыкального видео Вероники Литовченко.
Как сообщили «URA.RU» организаторы проекта, материал для участников подбирал лично Стас Савичев, исходя из своих предпочтений, особенностей вокала и возраста исполнителей. «Веронике эта песня подошла как нельзя лучше, и с выступлением она справилась шикарно», — рассказала нашему агентству гендиректор «Область 45» Татьяна Хильчук. Получить комментарий у самой исполнительницы на момент публикации не удалось.
46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан 15 января была найдена мертвой в гостиничном номере в Лондоне. Полиция назвала ее смерть «необъяснимой». Ранее «URA.RU» сообщало, что с сожалением о гибели певицы отозвался уроженец Кургана продюсер и композитор Максим Фадеев.