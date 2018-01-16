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17 января 2018
16 января 2018
20:31  16 января 2018 0

Мужчина после чихания попал в больницу с разрывом глотки

Многие врачи не советуют людям сдерживаться, если хочется чихнутьФото: Flickr

Британец обратился в больницу с жалобами на невозможность говорить, а также боль и вздутие в горле. Оказывается, он травмировал себе глотку, когда во время чихания попытался сдержаться.

При нажатии на шею пациента врачи обнаружили крепитацию — потрескивающий звук, возникающий при попадании воздуха под кожу, пишет «Газета.ru» со ссылкой на журнал BMJ Case Reports. Пострадавшему сделали компьютерную томографию и обнаружили у него пневмомедиастинум — скопление воздуха в клетчатке средостения.

Медики выяснили, что во время сдерживания чихания у мужчины разорвалась нижняя часть глотки, где она соединяется с пищеводом. В результате британец в течение недели был вынужден питаться через трубку и пить антибиотики, передает телеканал 360.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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