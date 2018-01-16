В свердловском ГУФСИН гордятся продукцией зеков Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловкой области

В исправительной колонии №53, расположенной в духовной столице Урале Верхотурье и входящей в систему исправительных учреждений Свердловской области, заключенные освоили производство урн с пепельницами. Об этом «URA.RU» сообщили в свердловском ГУФСИН. Самое примечательное, что гигантские пепельницы изготавливают из отработанных огнетушителей.

«Для начала огнетушитель распиливают на две части, получая чашу под пепельницу и урну. Оба элемента шлифуются, чтобы убрать все острые углы, а затем свариваются между собой. После этого к заготовке привариваются ножки и удобная ручка для очистки урны. Когда урна полностью готова и окрашена, мало кто сможет догадаться, что ещё пару часов назад это был старый огнетушитель», — рассказал агентству руководитель пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.

«Поделки» осужденных очень даже востребованы — как внутри колонии, так и за ее пределами. «Курение вредит здоровью — это общеизвестный факт, но в местах лишения свободы всегда было и остается много курильщиков, — поясняет официальный представитель пенитенциарного ведомства. — Осужденные курят в специально отведенных для этого местах. Чтобы непогашенные окурки не привели к возгоранию, в таких местах и стоят специальные урны с пепельницами».

К слову, в свердловском ГУФСИН очень гордятся производственными рекордами осужденных, которые благодаря своему труду не только исправляются (как хотелось бы надеяться), но и приносят ощутимую прибыль системе исправительных учреждений. «Общий выпуск продукции вырос на 30 процентов и составил 1 миллиард 600 миллионов рублей», — сообщил «URA.RU» Александр Левченко.

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